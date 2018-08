Keizerspark netjes voor picknick 20 augustus 2018

In het Keizerspark in Gent hield fietskoerierdienst Deliveroo afgelopen zaterdag een '5Minute Park Clean Up'. Bezoekers die een emmertje vulden met zwerfvuil kregen een voucher van 10 euro om te gebruiken bij een volgende bestelling. De besteldienst levert sinds dit jaar ook in parken. "Helaas blijft er vaak zwerfvuil achter. Met deze actie willen we mensen aanmoedigen op te ruimen", zegt Mathieu de Lophem, general manager van Deliveroo Benelux. Een 5-tal emmers werd opgehaald. "Dat lijkt weinig, maar alle beetjes helpen", zegt een promomeisje. (DVL)