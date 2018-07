Katmobiel GAIA houdt halt op Korenmarkt 26 juli 2018

Wie gisterennamiddag over de Korenmarkt kuierde, kon er kennismaken met de imposante katmobiel van dierenrechtenorganisatie GAIA. De tot een gesteriliseerde kat omgebouwde bestelwagen moest Gentenaars informeren over de verplichting van katteneigenaars om hun huisdier te laten steriliseren. Actrice Nicky Langley, oma Fonkel van Mega Mindy, was aanwezig als Gentse ambassadrice van de actie. "We hebben jarenlang gestreden voor de verplichte sterilisatie van katten", zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. "Het is noodzakelijk om de dumping van duizenden wegwerpkatten in asielen te voorkomen. Jaarlijks worden noodgedwongen in Belgische asielen meer dan 10.000 katten geeüthanaseerd, die geen thuis vinden." GAIA herhaalde ook haar eis voor een btw-verlaging van 21 naar 6 procent voor de sterilisatie van katten.





(YDS/Foto Gianni Barbieux)