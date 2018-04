Kathedraal komt uit het verborgene EIND DIT JAAR OOK DERDE GENTSE TOREN VOLDOENDE VERLICHT ERIK DE TROYER

24 april 2018

02u43 0 Gent Eind dit jaar zal de toren van de Sint-Baafskathedraal weer oplichten. Sinds de restauratie staat die 's nachts nagenoeg in het donker. De stad en het bisdom brengen nu samen licht in de duisternis. De drie torens die Gent zo typeren worden meteen zichtbaar van op een afstand.

De drie torens zijn dan wel het symbool van Gent, maar van op een afstand lijkt het alsof de stad maar twee torens heeft. De kathedraal wordt met welgeteld twee spots verlicht. Het contrast met het Belfort aan de andere kant van het plein is groot.





"De Sint-Baafskathedraal was voor de renovatiewerken wel degelijk goed verlicht", zegt kanunnik Ludo Collin, rector van de kathedraal. "Maar sinds de werken is enkel de voorgevel wat bijgelicht. Het is de bedoeling om de kathedraal op te nemen in het lichtplan en ze volledig uit te lichten, te beginnen met de toren. Dat zal gebeuren door verlichting te plaatsen op de toren zelf, maar ook door spots op het openbaar domein te plaatsen die de kathedraal mooi uitlichten. Er komen spots op de gebouwen rondom de toren alsook van die typische ronde grondspots die men overal in Gent ziet. Het dossier is al een heel eind opgeschoten. We hopen eind dit jaar of begin volgend jaar de werken te realiseren", zegt Collin.





Omgeving

Op de volgende gemeenteraad wordt alvast een overeenkomst gesloten tussen de stad, de kerkfabriek van de Sint-Baafskathedraal en de provincie. Daarbij engageert de kerkfabriek zich om 240.000 euro te betalen voor de werken. Elke extra kost wordt gedragen door de stad. Hoeveel dat precies zal worden, is nog niet bekend, maar de stad maakte daar alvast 550.000 euro voor vrij. Gent engageert zich ook voor het aanbrengen van spots en bekabeling op panden in de onmiddellijke omgeving van de kathedraal.





Boekentoren

"Het lichtplan bestaat sinds 1998 en we zijn nog bezig met de uitbreiding. De Sint-Niklaaskerk en het Belfort zijn al opgenomen, dus is het logisch dat de derde toren even mooi uitgelicht wordt", zegt schepen van openbare werken Filip Watteeuw (Groen). "Omdat de toren pas gerenoveerd is, kunnen we die natuurlijk niet vol hangen met lichtarmaturen en kabels. We zullen dit op uitgekiende plekken moeten doen. De Sint-Baafskathedraal is trouwens niet de enige toren die wordt opgenomen in het lichtplan. Ook de Boekentoren zal er een deel van worden. Maar aangezien die renovatie nog volop aan de gang is, moeten we nog even geduld hebben. Ook de Vooruit werd vorig jaar opgenomen in het lichtplan."





De verlichting zal gebeuren met led-lampen. Die verbruiken weinig energie en moeten zelden vervangen worden.