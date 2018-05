Kat-en-beverspel met duiker 26 mei 2018

Duikers van de brandweerzone Centrum hebben gisterennamiddag geprobeerd een bever te redden uit het sluizencomplex aan de Vlaamse Kaai. Het beestje kon door de hoge randen niet op eigen kracht op het droge geraken. Het dreigde door uitputting te verdrinken. Het liet zich niet vangen met netten. De brandweer zette duikers in die probeerden de bever in de richting van een trap te drijven, maar het schuchtere dier zwom weg. Na een uur gaven de duikers het op en hoopten ze dat het dier via een rieten matje de trap zou bereiken. Gisteravond was het niet duidelijk of die actie geslaagd was. (JEW)