Kasteeltje Maria Middelares: mooie voorgevel, gehavende achterzijde Sabine Van Damme

15 maart 2019

17u16 0 Gent De afbraak van de restanten van het oude ziekenhuis van Maria Middelares is volop aan de gang. Het beschermde kasteeltje ‘Hanet’ uit 1913 blijft daarbij bewaard. Al zien de mooie voorkant en de gehavende achterkant er helemaal anders uit.

In april 2015 verhuisden alle patiënten van het AZ Maria Middelares in één dag tijd naar het nagelnieuwe ziekenhuis dat op dezelfde campus werd gebouwd. Nadien werd het oude ziekenhuis gesloopt. Maar de gebouwen langs de kant van de Kortrijksesteenweg bleven intact. Het kasteel Hanet, met neo-Lodewijk XVI-voorgevel, is immers beschermd en moet blijven staan. Het zal gerestaureerd worden in de originele stijl en vrijstaand op de site staan. Omdat er in de loop der jaren andere gebouwen tegen werden gebouwd, ziet de achterzijde er gruwelijk gehavend uit. Rondom het gerestaureerde gebouw komt een park met water. Eind 2019 of begin 2020 zal de sloop klaar zijn.