Kasteelmoord komt maandag voor het Gentse hof van beroep Jeffrey Dujardin

09 november 2018

13u41 0 Gent Het proces over de moord op Stijn Saelens (34) uit Wingene zal nu maandag 12 november voor het Gentse hof van beroep komen.

De zogenaamde kasteelmoord is een van de meest spraakmakende moordzaken van de laatste jaren. Het parket van West-Vlaanderen heeft beroep aangetekend tegen de straffen voor alle verdachten die de Brugse correctionele rechtbank had opgelegd. André Gyselbrecht (67), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (54) en Franciscus Larmit (41) werden respectievelijk tot 27, 21, 27 en 15 jaar cel veroordeeld. Zijzelf gingen ook in beroep tegen hun straffen. Evert de Clercq heeft ook gewisseld van advocaat, Walter Van Steenbrugge zal hem nu vertegenwoordigen in de plaats van Thomas Gillis.

De inleidingszitting staat gepland op maandagnamiddag. Daar zullen waarschijnlijk conclusietermijnen bepaald worden en wordt een datum beslist voor de behandeling van de zaak in beroep. De zaak gaat uitzonderlijk door in het gebouw van de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling . Door verbouwingswerken in de kelder van het hof van beroep kunnen de cellen van de aangehoudenen niet gebruikt worden. Daardoor verhuist de zaak naar het gebouw aan overkant van het Koophandelsplein.