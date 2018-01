Kasseivreter verkent vernieuwd Bisdomplein 31 januari 2018

Op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is het nog wachten, maar wielerliefhebbers konden gisteren al hun stalen ros laten denderen over de kasseien van het vernieuwde Bisdomplein in Gent. De omgeving achter de Sint-Baafskathedraal lag maanden open voor heraanleg, maar met het oog op de start van het Lichtfestival vanavond ging het plein gisteren open. Vanaf vanavond maken kasseivreters plaats voor honderdduizenden passanten. Op het Bisdomplein geeft Mr.Beam rond 19 uur het startschot geeft van de vierde editie van het Lichtfestival met zijn lichtsculptuur 'Keys of Light'. (YDS)