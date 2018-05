Kartel zet in op meer groen en betere huizen SP.A-GROEN LANCEERT VERKIEZINGSPLAN VAN 197 BLADZIJDEN DIK ERIK DE TROYER

28 mei 2018

02u37 0 Gent Het kartel Sp.a-Groen stelde zaterdag zijn verkiezingsprogramma voor, goed voor 197 (!) bladzijden ideeën voor de stad. 'Team Gent' wil inzetten op meer groen, uitbreiding van het mobiliteitsplan naar de deelgemeenten en een oplossing voor de wooncrisis.

Het kartel heeft een reputatie op het vlak van uitgebreide verkiezingsprogramma's. Het programma van 2012 telde nog 106 bladzijden. Dat van dit jaar is bijna dubbel zo lang. Een ellenlange lijst van zaken die aandacht nodig hebben of waarop de stad wil verder bouwen. Wie er zich volledig wil door worstelen, plant de komende maanden maar beter een weekendje vrij. Alleen al het luik stadsontwikkeling telt 69 werkpunten.





De grote lijnen dan maar. "We willen zorgen dat elke Gentenaar automatisch krijgt waarop hij recht heeft, zeker als het gaat om financiële steun", aldus Elke Decruynaere (Groen). Het kartel wil 90 miljoen euro investeren in betaalbare en energiezuinige huurwoningen, met bijzonder aandacht voor mensen met een bescheiden budget en gezinnen met kinderen.





"We willen ook meer groen in het straatbeeld. We willen 1.000 straatbomen en 4.000 geveltuintjes erbij en daar bovenop willen we nog eens 90 hectare bos bij creëren binnen de stad", aldus Decruynaere.





Stadsboulevard

Mobiliteit zal een belangrijk thema worden voor het kartel. Zo wil rood-groen vrachtroutes creëren om te voorkomen dat vrachtwagens nog aan schoolpoorten of door woonkernen rijden. De principes van het mobiliteits- en circulatieplan worden ook doorgetrokken naar de deelgemeenten. Sint-Amandsberg, Wondelgem, Gentbrugge en Ledeberg komen als eerste aan de beurt. De stadsring zou dan weer de 'allure van een stadsboulevard' moeten krijgen waar het beter vertoeven en wonen wordt, klinkt het in het programma.





Het kartel wil ook het aantal sociale woningen in Gent optrekken van 13 naar 20 procent, maar zegt er meteen wel bij dat het daarvoor afhangt van de goodwill van Vlaanderen.





"We hebben zeer concrete voorstellen om Gent nog beter te maken", zegt lijsttrekker Rudy Coddens. "Wij spelen het niet op de emoties van de mensen zoals anderen wel doen. Bij ons zal je ook geen mantra's horen over hoe graag ik burgemeester wil worden. Wij zorgen voor pragmatische voorstellen voor onze stad", zegt lijsttrekker Rudy Coddens.





Een aantal sectoren mogen zich aan opvallende veranderingen verwachten indien rood-groen aan de macht komt. Zo zouden er vanaf 2025 enkel nog elektrische taxi's door de stad mogen rijden. Portiers aan uitgangsgelegenheden zullen ten allen tijde gefilmd worden om discriminatie tegen te gaan. De organisatoren van de Gentse Feesten zullen zich aan een evaluatieprocedure en meerjarige overeenkomsten mogen verwachten.