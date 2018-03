Kartel zegt niet nee tegen PVDA 28 maart 2018

In een debat georganiseerd door studentenvereniging Politeia maandagavond vielen enkele vreemde uitspraken te noteren. Op de vraag met wie niet in coalitie gegaan zou worden na de verkiezingen, klonk het zowel bij Elke Decruynaere (Groen) als bij Rudy Coddens (sp.a) dat het extreem linkse PVDA niet per definitie uitgesloten wordt. "Het zou niet evident zijn omdat je voor een breed draagvlak moet gaan, maar we sluiten het niet per definitie uit", klonk het bij het kartel. Waarop Mathias De Clercq (Open Vld) reageerde met: "Nu valt mijn broek af! Hou u vast aan uw bretellen, Gentenaar! Een kartel met extreem links!" Mathias zelf sluit overigens niet per definitie de N-VA uit. "Al wil PVDA niet eens meebesturen", zegt Decruynaere. Nog opmerkelijk: Mieke Van Hecke (CD&V) zei "in sommige gevallen begrip te kunnen opbrengen voor krakers." Nochtans hamerde haar partij zwaar op het strafbaar maken van kraken. Maar zijzelf werkte de voorbije jaren voor organisaties voor kansarme jongeren, en zag thuisloze jeugd hopeloos zoeken naar een dak en een adres. (VDS)