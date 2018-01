Kartel sp.a-Groen concentreert zich op betaalbaar wonen 29 januari 2018

Het kartel van sp.a en Groen schuift betaalbaar wonen naar voor als één van de topprioriteiten voor de volgende legislatuur. "We hebben een 'masterplan Wonen' klaarliggen, waarin we 90 miljoen extra zullen investeren in betaalbare en duurzame woningen. Dat is drie keer méér dan nu", zegt lijsttrekker Rudy Coddens (sp.a). Groen wil het circulatieplan en de zone 30 in de Gentse binnenstad doortrekken naar de stadsrand. "Gent kan zeker nog gezonder, ook in de deelgemeenten", stelt kopvrouw Elke Decruynaere. Op de nieuwjaarsreceptie van Team Gent, het kartel van sp.a en Groen, werden de wenkbrauwen gefronst toen het nieuws bekend raakte van de lijsttrekkerswissel bij N-VA Gent. Elke Decruynaere (Groen) is niet onder de indruk. "Het feit dat N-VA op dit moment nog deze wissel doorvoert, bewijst dat zij vandaag nog niet toekomen aan de inhoud", klink het scherp. Rudy Coddens (sp.a) mengt zich liever niet in de lijstvorming van andere partijen. "Ik geef hier geen commentaar op."





(YDS)