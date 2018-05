Karla Persyn vervangt Bouve in gemeenteraad 23 mei 2018

Karla Persyn heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid voor Groen. Zij vervangt sp.a-raadslid Mieke Bouve (sp.a), die ontslag nam uit de gemeenteraad omdat ze bij de volgende verkiezingen voor Open Vld opkomt. Karla Persyn is 66 jaar, woont in Gent-centrum en heeft drie zonen. Ze heeft gewerkt als kinderverzorgster en is nu met pensioen. (VDS)