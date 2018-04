Kapitein Zeppospark met strand aan Houtdok 04 april 2018

Het nieuwe park aan het Houtdok krijgt de naam 'Kapitein Zeppospark'. Het is de bedoeling dat alle dertig nieuwe straten, kades, pleinen, parken en bruggen in de Oude Dokken een naam krijgen die een link heeft met het verleden van de site, dus de haven, de scheepvaart of de overzeese handel. Voor de Oude Dokken wordt de Klankbordgroep betrokken bij de plaatsnaamgevingsprocedure, en zoiets gebeurde nooit eerder in Gent. En zo kwam dus de naam 'Kapitein Zeppospark' op tafel, naar een Vlaamse jeugdreeks uit de jaren zestig. Kapitein Zeppos was toen een echte televisielegende. In 1968 werd een aflevering in Gent opgenomen, waarbij Kapitein Zeppos te zien was in een amfibiewagen op de Gentse wateren, en die tocht eindigde toen aan de Oude Dokken. Het toekomstige Kapitein Zeppospark wordt drie hectare groot en belooft een fijne speelplek te worden voor alle leeftijden. Er komen ook picknickzones, zitbanken en zelfs een strand. (VDS)