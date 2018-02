Kapelletje Afsnee gerestaureerd 17 februari 2018

De kapel op de begraafplaats van Afsnee, waar de werken in augustus 2017 startten, is volledig gerestaureerd. De stad Gent schakelde voor de restauratie voor de derde keer Compaan in, een bedrijf dat via sociale economie werknemers opleidt en tewerkstelt. Afsneedorp werd in 1996 beschermd als dorpszicht. De kapel is een beeldbepalend element binnen de dorpskern. De restaurateurs herstelden onder meer de binnenmuren en het binnendak, reinigden de buitenzijde, herstelden het plaasteren Christusbeeld, en voegden de buitenmuren opnieuw. (VDS)