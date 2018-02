Kantoorgebouw de Diamant eind dit jaar klaar 20 februari 2018

Op dit moment is het eerder nog een ruwe diamant, maar het hypermoderne kantoorgebouw aan de Koningin Fabiolaan moet eind dit jaar wel klaar zijn. De Diamant botste jarenlang op grote tegenstand uit de buurt omdat het volgens hen te groot was, maar de bouw begon eind vorig jaar dan toch. Inmiddels is het gebouw al drie verdiepingen hoog. "Tegen eind dit jaar moet het volledig klaar zijn, uitgezonderd de inrichting", zegt Vincent Gahide van Global Estate Group. "Er lopen momenteel onderhandelingen over elke vierkante meter van het gebouw, maar er is nog niets definitief getekend. Het gebouw zal zeker niet leeg komen te staan. Het eerste kwartaal van 2019 verwachten we dat de Diamant volledig in gebruik zal zijn." (EDG)