Kankerpatiënte wil welzijn op politieke agenda 11 april 2018

Schooldirectrice Mania Van der Cam is - ondanks haar strijd tegen borstkanker - toch kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Ze staat op de voorlaatste plaats van de Gentse Open Vld-lijst, net voor Guy Verhofstadt. "Ik heb verschillende keren geweigerd, maar ik moet dit doen", motiveert ze. "Ik heb een job, mijn partner ook. Wij verdienen niet slecht en toch komen we op het einde van de maand nauwelijks rond, door alle medische kosten die mijn ziekte met zich meebrengt. Nochtans heb ik een hospitalisatieverzekering. Ik vraag mij af hoe mensen dat doen die minder verdienen, alleenstaand zijn of van een uitkering leven. Het kan toch niet dat onze maatschappij zieke mensen in een financiële put duwt? Ik wil meer aandacht vragen voor welzijn. Omdat ik weet wat ziek-zijn doet. Ook onderwijs blijft mij uiteraard nauw aan het hart liggen. Ik heb de overstap gemaakt van het Gentse KTA Mobi naar het Koninklijk Technisch Atheneum in Brugge, maar de noden in het onderwijs zijn overal dezelfde."





Mania is geen wit konijn, maar de manier waarop ze met haar ziekte omgaat en hoe ze ondanks haar strijd aandacht blijft hebben voor anderen, inspireert velen. Met nog een aantal bestralingen voor de boeg en een korte coupe na haar zware chemokuur is ze klaar om zich in te zetten. "Alleen via de politiek kan je dingen fundamenteel wijzigen." (VDS)