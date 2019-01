Kandidaten Prins Carnaval voorgesteld op nieuwjaarsreceptie Ledeberg Didier Verbaere

27 januari 2019

In de Parochiezaal op het op het Ledebergplein in Ledeberg verzamelden zaterdag honderden inwoners voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Buurtwerk Ledeberg-Moscou. Samen met een grote groep sociale organisaties en buurtbewoners zorgde zij voor lekkere hapjes, drank en animatie. Kersvers burgemeester Mathias De Clercq mocht er figureren in een circusact en het Karnaval stelde er haar kandidaten voor. Oona De Vlaminck (8) wil op 16 februari graag Jeugdprinses Ooni worden. En Danny- De Smalle – Stalpaert, een arbeider in de wegenbouw, wil zijn neef en huidig Prins Plasco opvolgen voor LKG Trek et mi ni schille.