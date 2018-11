Kan blik in Feestenzone verboden worden uit afvalperspectief? Peeters zoekt naar manier om blik van Gentse Feesten te weren Sabine Van Damme

28 november 2018

20u05 0 Gent Feestenschepen Christophe Peeters laat de juridische dienst van de stad onderzoeken of een ‘blikverbod’ op de Gentse Feesten kan ingevoerd worden uit het afvalperspectief. Een verbod om economische redenen werd vernietigd door de Raad van State. Maar blik blijkt dé bloedzuiger van de Feesten, en dus wordt toch een manier gezocht om het te verbieden.

De Gentse Feesten zijn nog steeds een gratis festival, en iedereen wil dat liefst van al zo houden. Alleen wordt dat volgens de pleinorganisatoren steeds moeilijker. Niet alleen worden de eisen steeds hoger, onder meer qua veiligheid, alles kost ook handenvol geld. Podia, geluidsinstallaties, controles, stewards, de rekening loopt op. En ja, ze krijgen subsidies van de stad, maar het gros van hun inkomsten moeten ze halen uit de drankverkoop.

En daar knelt het schoentje. Want heel wat Feestenbezoekers kopen liever een voorraad goedkope blikjes in een nachtwinkel, dan op een plein 3 euro te betalen voor een pint. Zeker de jongere bezoekers hebben gewoon niet het budget om de relatief ‘dure’ drank op de pleinen te kopen, en beseffen vaak niet dat die drank mee de programmatie betalen. Het is de grootste frustratie van de organisatoren. “Een ticket van 70 euro of meer voor Werchter of een ander festival betalen ze wél, en daar kopen ze ook drank. Maar op een gratis festival kan er geen paar euro af voor een pint? Dat is onzin.” Met uiteraard als resultaat dat de drankprijs op de pleinen blijft stijgen, waardoor er nog meer volk richting nachtwinkel trekt.

“Een ticket van 70 euro of meer voor Werchter of een ander festival betalen ze wél, en daar kopen ze ook drank. Maar op een gratis festival kan er geen paar euro af voor een pint? Dat is onzin.” Pleinorganisatoren Gentse Feesten

“We hebben een aantal jaren geleden geprobeerd om blik op de Gentse Feesten te verbieden, omwille van economische redenen”, zegt Feestenschepen Christophe Peeters. “We hebben toen ook geprobeerd om nachtwinkels in het centrum te verbieden nog sterke drank te verkopen. Maar de Raad van State heeft ons daar over de hele lijn teruggefloten. Wat we wel hebben kunnen doen, is glas verbieden in de Feestzone, omwille van veiligheidsredenen. Daardoor is het verboden om met geopende glazen flessen rond te lopen op de Gentse Feesten, wat meteen ook maakt dat de verkoop van flessen wijn en zo in nachtwinkels een stuk is gedaald.”

“Nu laten we dus onderzoeken of we het blik – dat écht wel een storende factor is – kunnen laten verbieden uit milieu-oogpunt. Sinds de vorige editie zijn wegwerpbekers op de Feesten verboden, omdat we de afvalberg willen verkleinen. Bij de opkuis van de pleinen ’s nachts zag je quasi alleen nog blik op de grond liggen. De organisatoren verliezen dus inkomsten doordat anderen blik verkopen, maar zij moeten wel instaan voor opkuis ervan. Daarom bekijken we dus of we – naar analogie met het glas – ook geopende blikjes in de feestzone kunnen verbieden. Het moet wel specifiek om ‘geopend’ blik gaan, net zoals geopende glazen flessen, omdat er ook veel volk in de Feestenzone woont, en zij moeten uiteraard met flessen en blikken van de winkel naar huis kunnen.” Of het blikverbod er effectief kan komen, valt af te wachten.