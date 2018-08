Kamer uitgebrand, rest van huis in Maïsstraat gered 13 augustus 2018

In de Maïsstraat in Gent is zaterdagavond rond 18.30 uur een kamer op de bovenverdieping van een huis uitgebrand.





De brandweer kreeg de brand snel onder controle en er vielen geen slachtoffers. Maar door de hevige rookontwikkeling werd de kamer waar de brand ontstond volledig zwartgeblakerd. De brandweermannen konden wel vermijden dat het vuur oversloeg naar andere kamers of naar aanpalende woningen. "Die ene kamer is volledig vernield en in de ruimtes links en rechts ernaast is er wel beperkte rook- en waterschade, maar verder is alles gevrijwaard gebleven", duidt de brandweer. Een branddeskundige kwam zondagochtend langs om de juiste oorzaak van de brand te bepalen. Vermoedelijk gaat het om een kortsluiting. (WSG)