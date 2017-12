Kalender voor vermoorde fotograaf 02u54 1

Op 29 december brengen fotograaf Wim Steynen en model Tania Braeckman een kalender uit ter ere van Jeroen Verstraete in brasserie Versus in Evergem. De 39-jarige man werd op 25 juli vermoord in het kasteel waar hij woonde op de Antwerpsesteenweg in Sint-Amandsberg. Wim was de beste vriend van Jeroen Verstraete, terwijl Tania op het moment van de feiten diens vriendin was. Op de kalender staan foto's van Tania. (JEW)