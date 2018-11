Kaaswinkel Petite Normandie in de Donkersteeg stopt Sabine Van Damme

16 november 2018

18u32 0 Gent Nog zo’n Gents icoon dat verdwijnt: de kaaswinkel in de Donkersteeg. Petite Normandie is nochtans al jarenlang een huis van vertrouwen in Gent.

De historiek van de winkel gaat terug tot 1926, toen Martha Dubaere een zaak voor zuivelproducten en gevogelte opende in de Donkersteeg. Haar zoon Frans Desmet en zijn vrouw Madeleine namen later de winkel over, en schakelden in 1966 over op kaas als voornaamste product. In de jaren ‘70 lieten ze de gevel verbouwen in Elzasstijl, en uit die tijd dateert ook de naam La Petite Normandie. Zaakvoerders Gino en Hendrik wensen geen commentaar te geven op de sluiting van hun zaak, of de reden. Ze blijven nog open tot en met 30 november.