Kaarten bundelen kindvriendelijke plekken 30 april 2018

Met de Gentse Top Tien, een pakketje speelkaarten, toont de stad Gent leerkrachten, leerlingen en ouders de weg naar enkele interessante locaties waar kinderen kunnen spelen, leren en zich verwonderen. Alle kinderen uit de tweede graad van het Gentse lager onderwijs krijgen via de school een pakje kaarten. In de Top Tien prijken onder meer De wereld van Kina, het Gravensteen en De Krook. "Met dit pakketje kaarten maken we leerlingen nieuwsgiering naar enkele schitterende plaatsen in Gent. Plaatsen waar een leerkracht ten volle zijn leraarstalenten kan gebruiken en samen met de klas op ontdekkingsreis gaan", zegt schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen). (YDS)