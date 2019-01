KAA Gent vraagt Buffalo’s geduld voor bekertickets Sabine Van Damme

31 januari 2019

16u49 0 Gent Ja, de Buffalo’s spelen de Bekerfinale op 1 mei. En neen, er zijn nog geen tickets. Bij KAA Gent worden ze overspoeld door vragen, maar ze weten het zelf nog niet. “Er is zelfs nog geen uur vastgelegd voor de wedstrijd”, klink het. “En we weten ook nog niet hoeveel plaatsen we zullen hebben in het stadion. We vragen even geduld.”

In een ongemeen spannende halve finale maakte KAA Gent pas na strafschoppen komaf met Oostende, en werd dus heel laat beslist dat de Buffalo’s wel degelijk de Bekerfinale spelen op 1 mei. Dat werd op vele plaatsen gevierd, op sommige plaatsen tot ’s morgens vroeg. Waarna de volgende stap bleek: KAA Gent contacteren voor tickets.

Daar weten ze het ook allemaal nog niet. Dus vragen ze iedereen om geduld. “We beseffen maar al te goed dat bekerfinales unieke momenten zijn in de clubgeschiedenis waar iedereen graag bij wil zijn. Op dit moment kunnen we echter nog niet veel kwijt over de ticketverkoop. In samenspraak met de veiligheidsdiensten, rechtenhouders, de stad Brussel, de Pro League en de voetbalbond KBVB zullen eerst enkele praktische zaken moeten bekeken worden: de indeling van de tribunes van het Koning Boudewijnstadion, de modaliteiten van de ticketverkoop, wie de ‘thuisclub’ wordt, het aftrapuur, en zo meer. Zodra we meer info hebben over de ticketverkoop, zullen we die meedelen via onze site en sociale media.”

Voorrang

“Wat we wel reeds kunnen meedelen, is dat bij de ticketverkoop enkele logische principes zullen gevolgd worden. Zo krijgen abonnees voorrang op niet-abonnees. Verder zal, gezien het gestegen aantal abonneehouders sinds de verhuis naar de Ghelamco Arena en het beperkte aantal tickets voor elke club in de bekerfinale, normaal elke abonnee slechts 1 bekerticket per persoon kunnen aankopen.”