KAA Gent Foundation krijgt duizenden euro’s extra steun voor projecten in Nieuw Gent OSG

22 februari 2019

09u33 0 Gent KAA Gent Foundation krijgt voor de maatschappelijke projecten in de wijk Nieuw Gent-Steenakker dit jaar 5.000 euro van het Fonds Jo Vanhecke.

Dat fonds werd in 2015 opgericht en valt onder de Koning Boudewijnstichting. Het wil de sociale cohesie via het voetbal versterken en zal dit jaar alleen al 42.000 euro verdelen. Ook Zulte Waregem en Club Brugge krijgen dit jaar middelen voor hun sociaal-sportieve projecten. KAA Gent Foundation werkt al een tijdje in de wijk Nieuw Gent - denk aan initiatieven zoals het Wijkhuis Bij Pino, het scholentornooi Buffalo Cup, het wandelvoetbal voor senioren met HT Gantoise Legends en meisjesvoetbal.

Meer info over de projecten en de Foundation vindt u op de site van KAA Gent.