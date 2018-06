Junior Bauwens (30) stuurt kat naar rechter 02 juni 2018

Junior Bauwens (30) is in de Leuvense politierechtbank veroordeeld voor overdreven snelheid. De Gentse bokskampioen reed op 2 juli vorig jaar 55 kilometer per uur in een zone 30 in Leuven. Bauwens stuurde gisteren zijn kat naar de politierechter. Hij werd bij verstek veroordeeld tot een boete van 240 euro. Daarnaast moet hij 200 euro aan het Slachtofferfonds. (KAR)