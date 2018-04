Junieth vraagt aandacht voor straatkinderen 13 april 2018

Wie is Junieth? Die vraag was overal in Gent te zien gisteren, met krijt en met spandoeken. Junieth, zo bleek na de middag, was een straatkind in Nicaragua dat met een koekjeskraam zijn eigen schoolgeld bijeen spaarde. 'Wie is Junieth' was dan ook een actie in het kader van de Internationale Dag van het Straatkind, op poten gezet door StreetwiZe en Mobile School. De actie zal echt geslaagd zijn als alle slogans - en dat waren er veel - ook weer netjes worden weggehaald. (VDS)