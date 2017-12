Jongste en oudste inwoners onder één dak VINCENTHOF KRIJGT ALS EERSTE RUSTHUIS EIGEN KINDEROPVANG ERIK DE TROYER

02u55 76 [Foto Wannes Nimmegeers Paula en Gilberte spelen winkeltje met Hélène. Gent In Oostakker huizen de oudste en de jongste inwoners binnenkort onder één dak. Rust- en verzorgingstehuis Vincenthof krijgt op 2 januari een crèche. "Het personeel van het rusthuis kan er zijn kinderen onderbrengen en de rusthuisbewoners hebben dankzij de kinderen een fijne afwisseling in hun dagelijkse routine", klinkt het.

Het is nog een paar weken wachten tot kinderopvang 'Kleine Vincent' in de Gasthuisstraat de deuren opent, maar gisteren konden zowel de rusthuisbewoners als de kinderen kennismaken met het nieuwe gebouw op kindermaat. "Dit was vroeger de kapel en een stuk van het klooster", zegt Sarah Masschelein van Partena. "Deze kinderopvang kwam er op vraag van het personeel van het rusthuis. Heel wat van de verpleegsters hebben jonge kinderen. Dit was dus een perfecte locatie. Van de zeventien plaatsen zijn er 11 ingenomen door kinderen van het rusthuispersoneel. Ook de andere plaatsen zijn nagenoeg ingenomen."





"Het is niet het eerste rusthuis met een kinderopvang in België. We openden er recent nog eentje in Tervuren, maar voor Gent is dit wel uniek. De stad zet wel al langer in om jong en oud samen te brengen in rusthuizen, bijvoorbeeld door er een tuintje voor de school aan te leggen of door scholen langs te laten komen bij de bewoners. Maar zowel de jongsten als de oudsten in één gebouw is zelfs voor Gent uniek", zegt Sarah. "Voor de senioren is dit een ideale manier om de dagelijkse routine te doorbreken."





De crèche en het rusthuis zijn in afzonderlijke gebouwen gevestigd, maar ze zijn wel verbonden met een gang. "Bovendien hebben we een tuintje dat volledig afgezet is met hekken. In de zomer zullen de senioren hier naar de spelende kinderen kunnen komen kijken."





Snoep en chips

De senioren kijken alvast uit naar de komst van hun kleine huisgenoten. "Ik zie dat helemaal zitten", zegt Paula Van Raemdonck. "Ik heb zelf geen kinderen of kleinkinderen, maar ik denk dat we veel plezier zullen beleven aan die kleine gasten. Ik zal toch regelmatig eens gaan kijken hoe ze het stellen." Om hun enthousisame duidelijk te maken verzorgden de senioren gisteren een kinderbuffet met daarop alles wat opa's en oma's wel aan kinderen geven en ouders niet: chips, snoep, koek en frisdrank.