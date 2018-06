Jongeren voetballen met kauw 05 juni 2018

02u41 0 Gent Een kauw is afgelopen weekend gewond binnengebracht in het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Merelbeke na een geval van vreselijke dierenmishandeling. Een ooggetuige zag hoe enkele jongeren met het beestje voetbalden.

Geen enkele breuk, enkel een schrammetje boven zijn snavel. De jonge kauw heeft volgens Nick De Meulemeester van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren een echte engelbewaarder. Groot was zijn verbazing toen hij het verhaal achter de gewonde vogel te weten kwam. "Een bewoonster van de Kikvorsstraat in Gent had gezien hoe enkele jongeren erin geslaagd waren om de kauw te vangen en in een zak te steken", zegt Nick De Meulemeester. "Daarna zag ik hoe ze ermee begonnen te voetballen."





Gelukkig voor het dier stopten de kwajongens snel en kon de kauw met het Wildlife Taxi Team tot in Merelbeke gebracht worden. Daar zal hij nog zes weken moeten verblijven vooraleer de verzorgers hem weer in de vrije natuur kunnen vrijlaten. Hij krijgt er gezelschap van enkele tientallen soortgenoten.





Bij de Gentse politie is er voorlopig nog geen klacht ingediend voor dierenmishandeling. Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft het verhaal, dat al ruim 6.000 keer gelezen werd op Facebook, ook opgevangen. Mogelijk volgt via hen een klacht. (JEW)