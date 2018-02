Jongeren vinden steun in 'OverKop-huis' 08 februari 2018

02u37 0 Gent Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft gisteren het vijfde OverKop-huis in Gent geopend.

In de Drabstraat in Gent heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) het laatste van vijf OverKop-huizen geopend. Een plaats waar jongeren tot 25 jaar zich kunnen ontspannen en op een laagdrempelige manier professionele hulp krijgen bij hun problemen.





"Als je een tegenslag te verwerken krijgt en je kan terecht in een warm nest, dan helpt dat al veel", zegt minister Crevits, die zich waagde aan een spelletje tafelvoetbal met jongeren.





Toegankelijk huis

Het Gentse OverKop-huis is een samenwerking tussen de stad Gent en een groep organisaties die zich inzetten voor jongeren en leerlingenbegeleiding. Bedoeling is dat het een toegankelijk huis wordt, waar jongeren vrij kunnen binnen en buiten lopen en terecht kunnen met hun vragen.





Er zullen ook activiteiten en ateliers georganiseerd worden. Het project is er gekomen dankzij de steun van de Rode Neuzenactie van VTM en Q-music. Ook Resul Tapmaz (sp.a), schepen van Welzijn en Elke Decruynaere (Groen), schepen van Jeugd, zetten hun schouders onder het project: de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen levert van bij het begin extra mankracht.





De jeugddienst voorziet een financiële impuls en ondersteuning bij de vrijetijdsinvulling. (YDS)