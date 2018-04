Jongeren opgepakt voor diefstallen met geweld 05 april 2018

02u52 0

De politie heeft dinsdagnacht vier jongeren, een 18-jarige en drie minderjarigen opgepakt op verdenking van twee diefstallen met geweld. Het viertal had eerst problemen gemaakt aan Café Terminus aan de Zwijnaardsesteenweg. Twee van de vier jongeren keerden een tijdje nadien terug en duwden de 57-jarige uitbater opzij.





De daders namen uiteindelijk geld uit de kassa en vluchtten te voet verder in de richting van de De Pintelaan. De politie kreeg later een nieuwe melding binnen van een nieuwe diefstal met geweld. Langs dezelfde Zwijnaardsesteenweg kreeg een man enkele rake vuistslagen van de vier jongeren. Ze beroofden hem van zijn portefeuille en sloegen op de vlucht. De 18-jarige dader werd gisteren voor de onderzoeksrechter geleid. Zijn drie minderjarige kompanen zijn ter beschikking gesteld van de jeugdrechter. (JEW)