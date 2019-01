Jongeren met schoolmoeheid bouwen eetbaar park Erik De Troyer

14 januari 2019

0

Achter de gebouwen van woonzorgcentrum Zuiderlicht in Mariakerke wordt binnenkort een eetbaar bos aangelegd. Het OCMW doet daarvoor beroep op jongeren met schoolmoeheid die worden opgevangen door de vzw Zwerfgoed. De groenten en fruit die worden geoogst gaan naar het woonzorgcentrum en de vzw.

De vzw Zwerfgoed is het geesteskind van Pieter Baert. In de Beekstraat en Mariakerke runt hij een boerderij waar elke dag een vijftal jongeren een time-out neemt van school. “We spreken over jongeren vanaf 15 jaar die schoolmoe zijn. De regel is hier dat niemand iets tegen zijn zin moet doen. Ze kunnen hier hun zinnen verzetten in de moestuin of ze kunnen zich bezig houden met handwerk. Het doel is uiteindelijk om de jongeren terug zin te geven om naar school te gaan en hun schooltraject af te maken”, legt Pieter uit.

De voorbije maanden heeft de vzw een paar financiële meevallers gekregen. Zo kreeg de vzw 105.000 euro via het burgerbudget van de stad. Dat geld gaat onder andere naar het herstellen van de oude stallen. De vzw wil ook meer buurtgericht gaan werken. Van de BNP Paribas Fortis Foundation kreeg de vzw nog eens 20.000 euro en er komt ook nog een bedrag aan van de Warmste Week. “Hoe groot dat bedrag zal zijn kunnen we nog niet inschatten. Het geld geeft ons de zekerheid om verder te kunnen werken.”

De jongeren die door de vzw begeleid worden krijgen binnenkort een belangrijk project voorgeschoteld. Ze mogen achter het woonzorgcentrum Zuiderlicht een eetbaar park aanleggen. “Dat wordt een project dat een paar jaar in beslag zal nemen”, zegt Pieter. “We beginnen binnenkort met de aanleg. Het wordt een park zoals er in Gent geen ander is. We plaatsen niet alleen fruitbomen maar zorgen ook voor lagere begroeiing en groenten”, zegt Pieter. De vzw en het woonzorgcentrum zullen de producten van het eetbare park delen.

Naast eigen voedselproductie zullen er ook lokale workshops georganiseerd worden rond compostverwerking en milieuvriendelijk groenbeheer.

“Het OCMW van Gent geeft de gronden gratis in bruikleen”, zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a). “De vzw krijgt creatieve vrijheid qua ontwerp en aanleg en de keuze van de beplanting. Voor de bewoners van het zorgcentrum brengt dit project de buitenwereld een beetje naar binnen en dat is zeer belangrijk. De bewoners zullen er ook bij het eetbare park betrokken worden.”

“Het is een groot terrein maar het is niet de bedoeling dat iedereen er zomaar komt plukken. De opbrengst wordt verdeeld over de vzw en het woonzorgcentrum”, aldus Coddens. “Het is een project dat tegelijk voor een korte keten zorgt, voor afleiding in het woonzorgcentrum en voor begeleiding voor jongeren met het oog op school of werk. We kunnen er heel wat doelstellingen in één keer mee bereiken.”