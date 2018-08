Jongeren gewond na val met quad 08 augustus 2018

Bij het verkeersongeval met de quad op de Nieuwelaan in Sint-Amandsberg, waarbij twee jongeren zwaargewond zijn geraakt, was geen tweede voertuig betrokken. De politie sprak over twee partijen en bedoelde daarmee de twee mannen die op de quad zaten. Toen het verkeerslicht op rood sprong, moest de bestuurder van de quad bruusk remmen. Hierdoor verloor die de controle over het stuur, waarbij hij en zijn passagier die achterop zat van de quad geslingerd werden. Beide slachtoffers moesten naar het AZ Sint-Lucas en het UZ voor verzorging. Ze verkeren niet in levensgevaar. (JEW)