Jongeman valt uit raam: "Hij dacht dat het deur was" 22 mei 2018

02u38 0 Gent In de Kiekenstraat is een jongeman zondagochtend zwaargewond geraakt bij een val uit een dakraam. Hij belandde tien meter lager halfnaakt op de stoep.

Het slachtoffer was op bezoek geweest bij een student die in de Kiekenstraat woont. "Die student heeft me verteld dat zijn vriend naar buiten wilde gaan, maar de deur verward heeft met een dakraam", zegt de onderbuur. "Dat kan ook best zijn, want het dakraam geeft uit op een schuin dak. Voor iemand die er niet woont is het dan ook niet meteen duidelijk dat het een raam is, en geen deur. Ik heb hem nog horen vallen, waarop ik meteen de hulpdiensten gebeld heb. Die jongeman droeg enkel nog een boxershort en was onder invloed. Dat kan ook een rol gespeeld hebben in zijn vergissing."





Het parket stuurde medewerkers ter plaatse voor een onderzoek. In het kader hiervan werd het verkeer zes uur lang omgeleid. De jongeman verkeerde aanvankelijk in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. (JEW/OSG)