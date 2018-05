Jongeman rijdt rond met gekocht rijbewijs 29 mei 2018

Een 20-jarige Gentenaar riskeert een werkstraf voor het rondrijden met een vals rijbewijs. De man werd op 21 augustus tegengehouden omdat hij als een cowboy door Halle scheurde. Een rijbewijs had hij niet op zak. Enkel een kopie van iets wat helemaal niet op een rijbewijs leek. Al snel kwam de aap uit de mouw. De toen 18-jarige jongeman had op een Thaise website een rijbewijs voor 300 euro gekocht. De kaart had hij echter niet gekregen waardoor hij zich genoodzaakt zag om met een kopie ervan rond te rijden. "Ik had geen zin in die examens", verklaarde hij aan de agenten. Voor de rechter diste hij een andere versie op. "Mijn vader zit diep in de schulden en zelf kon ik de rijlessen niet betalen. Bovendien wilde ik dat mijn jongere broer kon verder studeren, wat financieel ook moeilijk lag. Daarom heb ik dat gedaan." Het parket had geen medelijden met de jongeman. "Zonder rijbewijs of enige kennis terzake rondrijden is gevaarlijk. U beseft dat toch?" De verdediging vraagt de opschorting. Uitspraak op 25 juni. (WHW)