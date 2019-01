Jongeman (31) zakt ineen en overlijdt Wouter Spillebeen

28 januari 2019

09u11 0 Gent Een 31-jarige Dendermondenaar is zaterdagochtend in de Gentse nachtclub Kompass in elkaar gezakt en iets later overleden. Dat schrijft De Gentenaar. Het parket Oost-Vlaanderen voert een onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden.

Matthias Hofman uit Dendermonde werkte in de nacht van vrijdag op zaterdag voor de tweede keer in de club. Rond 6.15 uur voelde hij zich ineens onwel. Een andere medewerker ging met hem naar de EHBO en belde een ambulance. Dan zakte hij volgens de uitbaters in elkaar.

De precieze doodsoorzaak is nog niet gekend. Volgens vrienden van Matthias was hij al een tijdje kortademig en gaat het mogelijk om een hartaderbreuk. Een wetsdokter is aangesteld door het parket Oost-Vlaanderen om een verder onderzoek uit te voeren. Volgens een organisator van het feest dat die nacht doorging, wijst niets op druggebruik.

Op de website van voetbalclub KV Sint-Gillis, waar de vader van Matthias voorzitter is, kunnen clubgenoten een steunbetuiging aan de familie achterlaten.