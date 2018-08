Jongeman (19) krijgt vuistslag in gezicht in McDonald's 14 augustus 2018

Een man van 19 is gisteravond gewond geraakt bij een schermutseling in de McDonald's in de Waalbrugstraat in Wondelgem. Hij kreeg een vuistslag in het gezicht van een andere man. Rond 17 uur kregen dader en slachtoffer ruzie in het restaurant zelf, waarna de slag volgde. De jongeman werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De dader vluchtte weg en was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet gevonden. Hij wordt opgespoord met camerabeelden. Of dader en slachtoffer elkaar kennen of waarover de ruzie ging, is onduidelijk. (OSG)