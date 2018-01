Jongeman (18) gewelddadig beroofd 02u38 0

Een 18-jarige jongeman is donderdagavond in Gent in het ziekenhuis beland na een gewelddadige overval. De man fietste iets voor middernacht langs de Visserij. Daar sleurden twee jongeren van vreemde origine het slachtoffer van zijn fiets. Eens op de grond kreeg hij ook nog enkele rake klappen. De daders gingen daarna met zijn iPhone aan de haal. Het slachtoffer moest voor verzorging naar het ziekenhuis. De politie bevestigt het gewelddadige incident. "De daders zijn nog niet gevonden", klinkt het. Op kerstavond vond al een gelijksoortig incident plaats in het Arbedpark in Gentbrugge. Daar sleurde een groepje van acht jongeren een dertigjarige man van zijn fiets, sloegen hem in elkaar en gingen met zijn geld, gsm en portefeuille aan de haal.





(JEW/SRB)