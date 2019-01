Jonge vzw bouwt cultureel centrum uit in Sint-Amandsberg Kasteel Carelshof wordt Villa Anamma Sabine Van Damme

11 januari 2019

16u17 0 Gent De jonge bende van de vzw Anamma – die van het Copacabana Festival en Dansen in ’t Park – heeft zijn schouders onder een nieuw project gezet. Ze willen het oude kasteen Carelshof aan het Westveld in Sint-Amandsberg restaureren en omvormen tot een culturele hotspot. In het deeltje dat ze al klaar hebben, zit nu een restaurant.

Kasteel Carelshof was vroeger een feestzaal met wel enige naamsbekendheid. Sinds twee jaar is het gebouw in handen van de vzw Anamma, nadat het een jaar had leeggestaan. Die vzw is eigenlijk een jonge bende, die ooit startte met het Copa Café in de Heiveldstraat in Sint-Amandsberg, maar omdat dat een woonbuurt is moesten ze daar weg. Daarna zijn ze gestart met het gratis muziekfestival Copacabanna in het Rozebroekenparkt, dat deze zomer al aan de 9de editie toe is. Ook Dansen in ’t Park is een initiatief van dezelfde vzw. En nu is er dus ook Carelshof.

“Bedoeling is om van het kasteel, dat we omgedoopt hebben naar Villa Anamma, een culturele hotspot te maken”, zegt Robbe Decuypere van vzw Anamma. “Een beetje De Vooruit van Sint-Amandsberg, maar dan uiteraard kleiner. We willen concerten, tentoonstellingen, noem maar op. Maar omdat we een vzw zijn, beschikken we niet over grote budgetten en doen we alles zelf. Dat betekent dus dat het wel even zal duren voor het volledige kasteel klaar is. Het werd gebouwd in de 18de eeuw, en kan dus wel wat opsmukwerk gebruiken. We hebben nu ongeveer een tiende in orde gezet. En in dat stukje hebben we nu een restaurant ondergebracht. We zijn met het culinaire gestart, omdat we daar opbrengsten kunnen uit halen.”

Momenteel kan je dus al in Villa Anamma terecht voor lekker eten in een gemoedelijke sfeer. “We serveren ontbijt, lunch en diner”, zegt Robbe. “Het eten dat er ‘s avonds geserveerd wordt is allemaal om te delen, en de menu varieert mee met de seizoenen. Zo kan je wekelijks wel een nieuw gerechtje verwachten op de kaart.” “We kiezen heel bewust voor het sharingconcept, zodat je zonder je helemaal vol te proppen toch kan proeven van verschillende smaken en gerechtjes” zegt Lisa, chef van Villa Anamma. “Ontbijten kan op zaterdag¬ en zondagochtend en voor de lunch kan je er terecht van woensdag tot vrijdag.”

Behalve eten kan je er ook al vergaderingen, workshops of seminaries organiseren. “Wij benoemen de setting als ‘jungle chique’, het is dan ook een geheel eigen ontwerp”, klinkt het. “En er zijn heel wat troeven. Er is een ruime parkeerplaats en in de grote tuin is er plaats voor kinderen om te spelen, maar ook om in de zomer een cocktail te drinken. Momenteel is hebben we al een verwarmd, overdekt terras, zodat je op mooie winterdagen kan genieten van de buitenlucht. Vanaf februari gaan we maandelijks café-concertjes organiseren. Het uiteindelijke doel is om een plek te creëren voor allerlei culturele activiteiten, zoals exposities van kunstenaars, repetitieruimtes, theater, workshop, en veel meer. En naast ontmoeting, cultuurspreiding, kruisbestuiving en creativiteit, creëren we uiteraard ook ruimte voor onze eigen werking.”

Villa Anamma is te vinden in Gustaaf Carelshof 35. Een tafeltje reserveren in hun restaurant kan via info@villa¬anamma.be of 0460947172.