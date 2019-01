Jonge vrouw dood aangetroffen in rijhuis in Gent, ook twee bewusteloze personen gevonden Jeroen Desmecht

19 januari 2019

23u20 0 Gent Het levenloze lichaam van een 26-jarige vrouw werd zaterdagnamiddag aangetroffen in haar woning in Gent. Een CO-intoxicatie zou aan de oorzaak van het overlijden liggen.

Het lichaam van de vrouw werd rond 15 uur aangetroffen in een rijhuis in de buurt van de Tolhuislaan. Naast het lichaam van de jonge vrouw zijn nog twee bewusteloze personen aangetroffen.

De politie van Gent bevestigt het overlijden van de vrouw, maar verwijst voor verdere informatie door naar het parket van Oost-Vlaanderen.

Of het effectief om een CO-intoxicatie gaat, moet nog worden bevestigd. “De brandweer heeft verhoogde CO-waarden gemeten in het huis”, aldus het parket van Oost-Vlaanderen. “Wij onderzoeken de feiten. Maandag zullen we waarschijnlijk meer informatie kunnen meegeven.”

Een wetsgeneesheer van het Openbaar Ministerie ging zaterdagavond al aan de slag om overlijden verder onderzoeken. Zondag zet de dokter het werk verder.