Jonge vrouw dood aangetroffen in flat na melding ‘gaslek’ JDG

18 februari 2019

08u12 6 Gent Het levenloze lichaam van een jonge vrouw werd zondagnamiddag aangetroffen in een flat in de Krijgsgasthuisstraat, een zijstraat van de Nieuwewandeling.

De brandweer kreeg zondagnamiddag melding van een gaslek in een flat in de Krijgsgasthuisstraat, en ging ter plaatse. In het appartement troffen ze het lichaam van de jonge vrouw aan. Een wanhoopsdaad wordt niet uitgesloten. De federale politie, een wetsdokter en het labo kwamen zondag ter plaatse om het overlijden te onderzoeken.