Jonge Gentse neemt plaats van Meersschaut op N-VA-lijst in 01 augustus 2018

De pijnlijke overstap van N-VA naar Vlaams Belang van oud-visboer Guido Meersschaut (80) is verteerd bij de N-VA. Op zijn plaats 28 op de lijst staat nu Ellen De Baets (39). Deze op en top Gentse is helemaal nieuw in de politiek, en grijpt graag haar kans. "Ik kan mij steeds moeilijker verzoenen met beslissingen van het paars-groen bestuur in mijn stad", zegt ze. "Ik kwam Lieven De Smet tegen op een straatfeest, en zei hem dat ik daar iets wil aan doen. De strijdpunten van N-VA liggen mij absoluut. Het circulatieplan, het activeren van werklozen, noem maar op. Twee dagen later hing lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt aan mijn telefoon." Lang twijfelen deed ze niet, ondanks haar fulltime job en een dochtertje van 2 jaar oud. "Hoe drukker, hoe liever", lacht ze. "Ik ben ambitieus ja, al is plaats 28 niet ideaal om in de gemeenteraad te raken. Maar ik wil het zeker proberen. De politiek is een nieuwe wereld voor mij. Ik ben alvast benieuwd wat de nabije toekomst zal brengen. Het boeit mij alvast enorm." (VDS)