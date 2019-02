Jonge fietsster zwaargewond na ongeval met vrachtwagen Jeffrey Dujardin HA

22 februari 2019

17u27

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Gent In de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg is een fietser deze namiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding door een vrachtwagen. Het levensgevaar is intussen geweken. De omstandigheden van het ongeluk worden nog onderzocht.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Sint-Bernadettestraat en de Hogeweg. De jongedame en de vrachtwagen kwamen beide uit de Sint-Bernadettestraat. Toen de vrachtwagen rechts wou afslaan op de Hogeweg zag hij waarschijnlijk de fietsster niet. Ze kwam onder de vrachtwagen terecht. Het moet een enorme klap geweest zijn, haar fiets is volledig geplet. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar het levensgevaar is intussen geweken. De identiteit van de jonge vrouw is nog onbekend.

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De vaststellingen zijn momenteel aan de gang en het kruispunt is deels afgesloten.