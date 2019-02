Jonge fietsster zwaargewond na ongeval met vrachtwagen: geen dodehoekongeval Jeffrey Dujardin HA JV

22 februari 2019

17u27

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Gent In de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg is een fietsster deze namiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding door een vrachtwagen. Het levensgevaar is intussen geweken. Het ging niet om een dodehoekongeval, zo blijkt uit de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige. De bestuurder van de vrachtwagen had de fietser kunnen opmerken.

Het ongeval gebeurde rond 16.15 uur op het kruispunt van de Sint-Bernadettestraat en de Hogeweg. De jongedame en de vrachtwagen kwamen beide uit de Sint-Bernadettestraat. De fietsster reed rechtdoor maar de vrachtwagen sloeg rechts af.

Ze kwam onder de vrachtwagen terecht. Het moet een enorme klap geweest zijn, haar fiets is volledig geplet. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar het levensgevaar is intussen geweken. Het ging om een 35-jarige vrouw uit Oostakker. De bestuurder van de vrachtwagen, een 40-jarige man uit Brakel, raakte niet gewond.

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen had een verkeersdeskundige aangesteld. De fietser was zichtbaar vanuit de plaats waarin de chauffeur in zijn cabine zat. Alles wijst dus op een onoplettendheid van de chauffeur. De man had niet gedronken. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor een periode van 15 dagen.