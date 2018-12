Jonge chauffeur is zelfs na dutje nog onder invloed en rijdt tegen verkeersbord: maand rijverbod Sam Ooghe

06 december 2018

14u32 0 Gent Een student is donderdag veroordeeld tot een rijverbod omdat hij vorig jaar onder invloed achter het stuur zat en tegen een verkeersbord aanreed. De jongeman had een nacht gefeest in de Overpoortstraat, wat geslapen, maar was zelfs dan nog te beschonken om te rijden.

Op het moment van de vaststellingen had de student nog zo’n 2 promille in het bloed - ruim te veel dus. Volgens de advocaat van de jongeman is hij al voldoende gestraft, aangezien hij heel wat kosten had door het ongeval. Maar de rechter toonde geen genade, zeker omdat de student eerder al een rijverbod opgelegd gekregen had. Donderdag werd hij veroordeeld tot één maand rijverbod en 800 euro boete effectief. De jongeman moet ook medische en psychologische proeven voltooien om na te gaan of hij wel in staat is om een voertuig te besturen.