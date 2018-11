Jong Keukengeweld verandert voedseloverschot in lekkere desserts op Bonobo Feast 240 Gentenaars mogen gratis proeven, snel inschrijven! Sabine Van Damme

28 november 2018

11u58 0 Gent Een team van chefs van Jong Keukengeweld zal ‘food waste’ omzetten naar smaakvolle desserts. Dat doen ze samen met Tristram Stuart, die de hele food-waste-movement startte. Het evenement gaat door op maandagmiddag 3 december in de Vismijn, en 240 Gentenaars mogen proeven. Snel inschrijven is de boodschap!

De filosofie achter het evenement luidt: “We verspillen een derde van ons voedsel en toch leven er meer dan een miljard mensen ondervoed op onze planeet. Bonobo’s, de primaten die dichtst verwant zijn aan de mens, pakken het anders aan. We kennen ze vooral om hun uitbundig seksleven, maar wist je dat ze ook al hun voedsel delen? Wanneer bonobo’s eten over hebben, gaan ze actief op zoek naar soortgenoten om de restjes te delen. Maar strafst van al, ze verkiezen hierbij de vreemde bonobo’s boven hun eigen vrienden. In essentie veranderen ze het overschot aan eten in nieuwe vriendschapsbanden.”Dus bedacht Jong Keukengeweld: “Hoeveel vriendschappen zouden wij mensen niet kunnen sluiten met de 1,3 miljard ton voedsel die we elk jaar verspillen?”

Tijdens het Bonobo Feast ontdek je hoe je restjes kan omzetten in nieuwe vriendschappen. Een team van Chefs van Jong Keukengeweld zal ‘food waste’ omzetten naar smaakvolle desserts. De bezoekers mogen proeven. Er is maar 1 regel: je mag geen eten nemen voor jezelf, je moet het eten geven aan andere mensen. Maar de FlavorID® van Foodpairing helpt daarbij een handje. Elke deelnemer mag vooraf op een lijst van ingrediënten aanduiden wat hij of zij wel en niet lust.

Er zijn 60 social media influencers van over heel Europa uitgenodigd op het evenement, maar er mogen ook 240 Gentenaars gratis mee komen proeven. Inschrijven doe je hier.

Bonobo Feast is een onderdeel van Eating the gap, een event georganiseerd door Foodpairing in samenwerking met EIT Food. Foodpairing is een Gents Food tech bedrijf dat wereldwijd één van de pioniers is in het digitaliseren van voeding. Via hun slimme algoritmes kunnen bedrijven en chefs instant nieuwe voedingsproducten of recepten ontwikkelen en kunnen consumenten ontdekken welke voeding ze lusten.