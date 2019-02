Jonas Bruyneel schrijft roman over bewogen familieverhaal opdrachtgevers van Lam Gods: “Menselijke emoties lagen aan de basis van topschilderij” Yannick De Spiegeleir

28 februari 2019

16u02 0 Gent Over Het Lam Gods is al heel wat inkt gevloeid, maar met zijn nieuwe roman ‘Vijd’ legt de Gentse auteur Jonas Bruyneel het diepmenselijke familieverhaal bloot dat schuilgaat achter het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck. “Niet louter praalzucht, maar het verdriet over zijn kinderloosheid het verdwijnen van zijn familie vormden de belangrijkste drijfveer van Joost Vijd om het kunstwerk te laten schilderen.”

De kiem voor de nieuwe roman van Jonas Bruyneel werd gelegd tijdens zijn opleiding Kunstwetenschappen tien jaar geleden. “Sindsdien heb ik een grote fascinatie voor de familie Vijd. Het meeste werk dat verschijnt over Het Lam Gods gaat over het kunstwerk zelf of de diefstal van de Rechtvaardige Rechters. Ik ben benieuwd naar het verhaal van de mensen achter het schilderij”, vertelt de auteur. Het turfhandelaarsgeslacht werkte zich tijdens de middeleeuwen op korte tijd op tot de elite van het Bourgondische Vlaanderen. De Vijds vochten in de Gentse Opstand (1379-1385), waren vriend aan huis bij Filips de Goede.

In het eerste deel van de roman schetst Bruyneel het verhaal van Clais Vijd. De burchtvoogd was actief in Beveren in opdracht van de Graaf van Vlaanderen. “Hij was tegelijkertijd handelaar en toezichthouder in de turfhandel en in dat opzicht vatbaar voor machtsmisbruik.” In het tweede deel verandert het standpunt naar Clais’ zoon Joost, de uiteindelijke opdrachtgever van Het Lam Gods.

De laatste telg van de familie bleef ongewild kinderloos. Het betekende meteen het einde van het roemrijke geslacht. “De teleurstelling en het verdriet die daarmee gepaard gingen, vormden mee de aanzet om de gebroeders Van Eyck de opdracht te geven het Lam Gods te schilderen”, schetst de auteur. “Het is bijzonder om te weten dat niet alleen praalzucht, maar ook die emoties, waar mensen zich vandaag nog in kunnen herkennen, aan de basis lagen van een topschilderij. De familie Vijd heeft uitzonderlijk veel tijd en middelen uitgetrokken om het wereldberoemde schilderij tot stand te kunnen brengen. Ze wilden niet vergeten worden.”

Bruyneel spendeerde de afgelopen jaren uren in archieven in Beveren en Gent om zijn roman te kunnen schrijven. “Wie goed kijkt naar het Lam Gods zal merken hoe het persoonlijke verhaal van de familie Vijd doorschemert in details die vervat zitten in het kunstwerk. Verschillende gebouwen en personen die een belangrijke rol speelden in hun leven, zitten vervat in het schilderwerk van de gebroeders Van Eyck.”

‘Vijd. Het verdriet van het Lam Gods’ is uitgegeven bij Lannoo en vanaf vandaag verkrijgbaar in de boekhandel voor de prijs van 21,99 euro.