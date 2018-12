Joke Schauvliege (CD&V) gelooft in personenvervoer op spoorlijn 204 tussen Gent en Terneuzen Vlaanderen voorziet 300.000 euro subsidie voor aanwerven projectcoördinator Kristof Vereecke Joeri Seymortier

25 december 2018

13u22 0 Gent Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) ziet heil in de aanleg van een spoorlijn voor personenvervoer tussen Gent, Zelzate en Terneuzen. De provincie Oost-Vlaanderen ontvangt 300.000 euro Vlaams subsidiegeld om een projectcoördinator aan te stellen die de haalbaarheid van het project moet uitzoeken.

Door de recente fusie van het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaport tot North Sea Port wordt momenteel werk gemaakt van een verbeterde goederenspoorverbinding tussen beide havens. Het gaat om een uitbreiding van de bestaande spoorlijn 204. Volgens Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) is het opportuun te onderzoeken of ook personenvervoer rendabel kan zijn tussen Gent, Zelzate en Terneuzen. Daarom voorziet ze 300.000 euro subsidie voor een project van de provincie Oost-Vlaanderen die de haalbaarheid daarvan wil onderzoeken. “Om economische redenen, maar evenzeer vanuit klimaat- en fijn stofproblematiek maakt het strategisch project werk van een parallel traject voor personenvervoer. Overheden, de haven, bedrijven en bewoners in de regio willen deze spoorambities concreet maken”, aldus Schauvliege.

Grensoverschrijdende mobiliteitsvisie

Het doel van het nieuwe project is om een grensoverschrijdende mobiliteitsvisie om te zetten in een actieprogramma met realisaties op het terrein. De verschillende partners zullen werken aan toekomstige spoorontsluitingen voor zowel goederen als personen, diverse (nieuwe) stationsomgevingen en een goede afstemming tussen goederen- en personenvervoer. Onder andere de bouw van een station in Zelzate is één van de pistes. “De meerwaarde van het project is de koppeling van goederenvervoer en personenvervoer, waarbij men de opportuniteiten van een sterke economische groeipool, één van de grootste Europese havens, aangrijpt voor een ruimere regionale ontwikkeling”, besluit Schauvliege.

Serieuze troef

In de regio wordt erg positief gereageerd op het nieuws. Zo zijn zowel de stad Gent, de gemeente Zelzate als de gemeente Terneuzen al jaren voorstander van personenvervoer in de Gentse haven. Ook voor de bedrijven in de kanaalzone zou de spoorlijn een serieuze troef kunnen betekenen. Nu is er amper openbaar vervoer in de kanaalzone, met de aanleg van spoorlijn 204 zou ook die zwarte vlek in het Gentse mobiliteitsnetwerk verdwijnen.