Johan Stollz krijgt rustplaats bij familie van geliefde 06 april 2018

Johan Stollz (88), de pianist en componist uit Oostzakker, krijgt een laatste rustplaats op het kerkhof van Scheldewindeke. Gisteren berichtten we al dat de uitvaart van de man die met zijn levenspartner Bernadette in Oostakker woonde, plaatsheeft, in de Sint-Christoffelkerk van Scheldewindeke. "Zijn levensgezellin Bernadette Rotthier maakt deel uit van een bekende familie hier in Scheldewindeke", zegt burgemeester Johan Van Durme (CD&V). "Haar broer Jo woont in de hoeve 'Rotthiershof' naast het kerkplein. Het koppel had daarom voor zijn dood al besloten dat het samen wilde rusten in Scheldewindeke." De uitvaart is gepland op dinsdag 10 april om 11 uur. Nadien wordt zijn kist bijgezet op het kerkhof. (DVL)