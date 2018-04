Johan Stollz dinsdag begraven 05 april 2018

Componist Johan Stollz uit Oostakker wordt op dinsdag 10 april om 11 uur begraven in de Sint-Christoffelkerk van Scheldewindeke bij Oosterzele. De man die in 1968 wereldberoemd werd met zijn 'Concerto voor Natasha' overleed dinsdagochtend en werd 88 jaar. Na de plechtigheid krijgt iedereen de kans om de familie te condoleren. Burgemeester Koen Loete van Stollz' geboortestad Eeklo gaat alvast zijn laatste eer betuigen.





Op sociale media neemt dochter Sara emotioneel afscheid van haar vader. "Voor de meesten was je Johan Stollz: de pianist, de entertainer, de showman", schrijft ze. "Voor mij was je de allerliefste papa die ik maar kon hebben. De papa die zo graag mijn hespjes sneed voor m'n omelet. De papa die mijn grootste voorbeeld was. De papa die mij beschermde. De papa die enorm bescheiden was, en de papa die zo veel liefde kon geven. Ik ga je zo missen, liefste papa. Your show will always go on!" (JSA)