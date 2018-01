Jogger vindt tweede granaat in park ONDERZOEK GESTART NA ONTDEKKING AAN LOUSBERGSKAAI JEFFREY DUJARDIN SABINE VAN DAMME

Een jogger ontdekte de granaat in het Koningin Astridpark aan de Lousbergskaai, waar elke dag veel kinderen naar het speeltuintje komen. Gent Gisteren is in het Astridparkje langs de Ferdinand Lousbergskaai een handgranaat gevonden. De tweede in twee dagen. Eergisteren lag een granaat in het Banierparkje in Sint-Amandsberg. DOVO kwam ter plaatse en ook hier bleek het te gaan om een projectiel dat onklaar was gemaakt. Het parket is een onderzoek gestart.

Een jogger bemerkte gisteren kort na de middag, rond 14 uur, een granaat in het Koningin Astridpark aan de Lousbergskaai. Dat park is niet groot, maar er komen wel veel kinderen spelen. Er ligt immers een speelpleintje in dat park, en veel huizen errond hebben geen of maar een klein tuintje. De jogger waarschuwde de politie, die een veiligheidsperimeter van 25 meter instelde, en DOVO verwittigde. De buurt ontruimen bleek niet nodig. De ontmijningsdienst stelde vast dat het om een granaat ging waarvan het ontstekingsmechanisme was weggehaald.





Een dag eerder speelde zich in het Banierpark in Sint-Amandsberg exact hetzelfde verhaal af. Toen vond een wandelaar een granaat. Ook toen kwam DOVO, en ook daar bleek het om een granaat zonder ontstekingsmechanisme te gaan. In geen van beide gevallen was er dus écht ontploffingsgevaar, maar twee granaten in twee parken in twee dagen tijd, dat kan geen toeval zijn.





Geen extra bewaking

Dat denken ze duidelijk ook bij het parket en bij de politie, want zij zijn meteen met een onderzoek gestart. Het lijkt er immers sterk op dat iemand het grappig vindt om echte granaten, waarvan de springstof en het ontstekingsmechanisme zijn verwijderd, in Gentse parken neer te leggen. Toch vindt de politie het voorlopig niet nodig om de parken extra in de gaten te houden.





"Omdat er een onderzoek loopt bij het parket, kunnen en mogen wij niks zeggen", zegt schepen Rudy Coddens (sp.a), verantwoordelijk voor de parken. "Maar dat het hier om een rare zaak gaat, lijkt mij duidelijk." Het valt af te wachten of er de komende dagen nog meer springtuigen opduiken. Wie een granaat zou zien liggen, moet de politie verwittigen en er vooral zelf afblijven.