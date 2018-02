Joggen met plastic afvalzak in aanslag GENTENAARS WILLEN 10.000 'PLOGGERS' STAD LATEN SCHOONMAKEN ERIK DE TROYER

20 februari 2018

02u35 0 Gent Lopen de joggers door Gent binnenkort rond met een zakje om afval in te stoppen? Als het van Bart Meese en Dieter Vanden Heede afhangt wel. Ze jogden zondag met plastieken zakjes aan de arm door Gent om zo zwerfvuil op te rapen. 'Ploggen' heet die hype die komt overgewaaid uit Zweden. "We willen 10.000 Gentenaars in één keer de stad schoon laten ploggen", zegt Bart.

De wat eigenaardige term is een samentrekking van 'joggen' en het zweedse werkwoord 'plocka upp', wat opruimen betekent. De hype komt dan ook van daar overgewaaid. "We wilden het ook eens een kans geven en het blijkt behoorlijk intensief te zijn. Het is geen constante inspanning zoals bij joggen. Je moet veel stoppen, starten, bukken,...", zegt Bart.





Beide lopers schrokken vooral van de hoeveelheid afval die in de stad te vinden was. "We zijn begonnen in de omgeving van de Kinepolis en daar lag echt bijzonder veel zwerfvuil. Naarmate we naar het centrum gingen, werden de straten veel properder. Dat was zeer opvallend. Of we dit nu elke week gaan doen? Waarschijnlijk niet. Ik moet zeggen dat we maar rare blikken kregen van toeschouwers die ons bezig zagen. Maar we hebben zeer veel afval kunnen oprapen en de stad toch iets proper gemaakt. Dat geeft toch voldoening. We zullen dit wel nog doen."





Beide 'ploggers' postten een filmpje op Youtube met hun ervaringen. Ze spreken ook hun wens uit om een groot evenement te organiseren in Gent waarbij de stad volledig 'schoongeplogd' wordt. Ze hopen op 10.000 man. "Dat kunnen we natuurlijk niet op ons ééntje organiseren. We zullen met de stad gaan praten om te zien wat mogelijk is."





Klein afval

Zwerfvuil is een bekend probleem in Gent. Het gaat om klein afval dat wordt weggegooid op de weg in plaats van in een afvalbak. Vaak gaat het om kleine hoeveelheden waardoor er zelden een melding van gemaakt wordt. In 2015 kreeg de stad 13.417 meldingen van sluikstorten, maar slechts 137 over zwerfvuil.





"Het fenomeen ploggen is ons bekend", zegt Koen Vancaimere van Ivago. "We zijn elk creatief idee om de stad proper te houden genegen, dus ploggen moet zeker kunnen. Of we daar nu een massa-evenement met 10.000 deelnemers voor gaan organiseren met de bijhorende politie-inzet, daar vrees ik voor. Maar we hebben een ander middel. We sluiten met veel buurten netheidscharters. Dat betekent dat buurtbewoners zelf zwerfvuil opruimen. In ruil zorgen wij voor materiaal als handschoenen, zakken, knijpers en een verzekering. Natuurlijk kan dat ook voor ploggers. Op 25 maart organiseren we ook de Gentsche Gruute Kuis. Dat lijkt mij een perfect moment om massaal aan het ploggen te slaan."